أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء من السويد والولايات المتحدة الأمريكية أن الكوليسترول يمكن أن يظهر حتى في الدماغ، ليصبح محرضًا لتطور مرض الزهايمر.

ما الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الكولسترول في الجسم؟

حدد العلماء خمسة عوامل رئيسية تؤدي إلى تراكم الكولسترول الخطير في الجسم، حسبما أفاد باجنيت.

نقص الهرمونات

يشير العلماء إلى أن مكونات الكوليسترول تشارك في تركيب الهرمونات الجنسية مع تقدمنا في العمر، ينتج الجسم كميات أقل من هذه الهرمونات وبناء على ذلك، فإن مستوى الكوليسترول، الذي لا يزال غير مطالب به لإنتاج الهرمونات، يبدأ في الارتفاع.

نقص فيتامين D

مثل هذا النقص في فيتامين مهم للعديد من العمليات الفسيولوجية يكون ضارًا إذا كان الشخص يعاني من ضعف الأمعاء. ومع وجود أمعاء صحية ونشطة، يمكن للجسم أن يتحمل هذا النقص بسهولة أكبر.

نقص العناصر الدقيقة

تساعد أوميغا 3 واليود والحديد وفيتامينات ب وغيرها من العناصر الدقيقة المفيدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الطبيعية، لأنها تضمن الأداء المتوازن للأعضاء الداخلية وتكون الدم.

تعاطي السكر

تظهر الأبحاث أن جزيئات السكر قادرة على الارتباط بالهيموجلوبين وتغيير بنية هذا البروتين. تأخذ جزيئات الهيموجلوبين المجهرية شكلاً يؤدي إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية - استجابةً لذلك، يزيد الجسم من تخليق الكوليسترول، الذي يلعب دور مادة التشحيم الدهنية لحماية أنسجة الأوعية الدموية.

عوامل اخرى

وفقا للخبراء، يمكن أن يكون سبب زيادة مستويات الكوليسترول في الدم هو الوراثة، ومكان الإقامة، والإجهاد، وأمراض الكبد والأمعاء، فضلا عن العادات السيئة.