علماء يوضحون الأطعمة المثالية لخفض الكولسترول

بالنسبة للأشخاص الذين يمثل خفض مستويات الكوليسترول في الدم مشكلة ملحة لديهم، يوصي الخبراء بإدراج العديد من الأطعمة في نظامهم الغذائي اليومي في تأثيرها، هذه المنتجات ليست أقل شأنا من الأدوية.

أظهرت دراسة أجراها علماء من مركز الأبحاث الغربية لتغذية الإنسان أن المنتج الممتاز لتقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول هو الأسماك من عائلة السلمون (سمك السلمون، سمك السلمون الصديق، سمك السلمون الوردي، سمك السلمون الأحمر) خلال التجربة، شهد المتطوعون الذين تناولوا هذه السمكة لمدة 20 يومًا زيادة في مستويات الكوليسترول "الجيد" لديهم بنسبة 10٪.

وينشط الكولسترول "الجيد" عملية إزالة الكولسترول الضار في الجسم، والذي يشكل خطورة على الأوعية الدموية والشرايين.

ووفقا للعلماء، يتم ضمان هذا التأثير من خلال المحتوى العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية في سمك السلمون وتوجد هذه الأحماض أيضًا بمستويات عالية في بذور الكتان وزيت بذور الكتان - ويساعد استهلاكها أيضًا على تقليل إجمالي كمية الكوليسترول في الجسم وخاصة الكوليسترول "الضار".

الشوفان، وهو عصيدة مصنوعة من حبوب الشوفان الكاملة، يساعد أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول. الشوفان ليس فقط الرائد بين الحبوب من حيث كمية الألياف القابلة للذوبان، بل يحتوي أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة، مما يوفر تأثيرًا علاجيًا بالإضافة إلى ذلك، يحتوي دقيق الشوفان على أدنى مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يجعله العصيدة رقم واحد من الناحية الغذائية.

الشعير اللؤلؤي (الشعير) مفيد أيضًا يحتوي الشعير الكامل على نفس النوع من الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان بالإضافة إلى ذلك، مثل الشوفان، يخضع الشعير للحد الأدنى من المعالجة، مما يسمح للحبوب بالاحتفاظ بأقصى قدر من الصفات المفيدة.

كما تم إدراج التفاح في قائمة أفضل الأطعمة لخفض نسبة الكوليسترول، وتمنع مركبات البوليفينول الموجودة في التفاح وعصير التفاح أكسدة الكوليسترول "الضار"، مما يؤدي إلى تكوين لويحات الكوليسترول في الشرايين وأشار الخبراء إلى أن التفاح يمتلك نفس القدرات على خفض الكوليسترول مثل الشوفان والشعير.