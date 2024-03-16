تغيرات في جلد الساقين علامة على ارتفاع نسبة الكولسترول

التغيرات في جلد الساقين (خاصة الكاحلين والقدمين) يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يسد أوعية الأطراف.

يمكن للكوليسترول الزائد أن يسد شرايين الدم، وعندما يحدث ذلك، تظهر أعراض معينة، وفي الحالات التي تتراكم فيها رواسب الكولسترول في أوردة وشرايين الذراعين والساقين، لا يتم تزويد الأطراف بالكمية المطلوبة من الدم، ويؤدي هذا غالبًا إلى الإصابة بمرض الشريان المحيطي، وهو مرض شرياني محيطي يؤدي أيضًا إلى العديد من المضاعفات.

يقول المتخصصون في معهد الغرب الأوسط للعلاجات غير الجراحية أن الساقين تتأثران في كثير من الأحيان بمرض الشريان المحيطي - تحدث تغيرات معينة في الجلد مع تطور هذا المرض.

وقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي تغيرًا واحدًا أو أكثر في جلد أرجلهم، مثل الكاحلين والقدمين، يقول الأطباء: "إنها غالبا ما تبدأ كمشاكل خفيفة، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن تصبح خطيرة".

يسرد الخبراء الأعراض التالية التي قد تحدث على قدميك:

الجلد بارد عند اللمس.

مناطق الجلد شديدة الجفاف.

مثير للحكة.

زيادة حساسية الجلد للمس.

احمرار.

الوذمة.



كما أن ارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض الشريان المحيطي يتسبب في نمو الأظافر ببطء شديد وتساقط الشعر في الساقين.

ويضيف الخبراء،قد يصبح الجلد مصطبغًا وسميكًا بسبب تطور تصلب الجلد الدهني، وهو التهاب في طبقة الدهون الموجودة تحت الجلد يمكن أن يؤثر على إحدى الساقين أو كلتيهما.