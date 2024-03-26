غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار السلع في 2024

في ظل تحركات البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا لخفض أسعار الفائدة توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع أسعار السلع في 2024 .

غولدمان ساكس

ورجح البنك غولدمان ساكس زيادة أسعار بعض المواد الخام بنسبة 15% خلال عام 2024 مع انخفاض تكاليف الاقتراض، وانتعاش التصنيع، واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

وتوقع " غولدمان ساكس " أن يصل سعر النحاس إلى 10000 دولار للطن، والألومنيوم إلى 2600 دولار للطن، والذهب إلى 2300 دولار للأونصة بنهاية 2024.

النفط الخام

النفط

ولفت إلى أن خفض الفوائد سيؤدي إلى زيادة أسعار المعادن، بما في ذلك النحاس والذهب على وجه الخصوص، يلي ذلك النفط الخام.

وعلى مستوى أسواق الأسهم، توقع بنك "غولدمان ساكس" بلوغ مؤشر " 500 S&P "مستوى 5200 نقطة بنهاية العام الحالي.

بنك غولدمان ساكس

بنك غولدمان ساكس

وقال " غولدمان ساكس " إن هذه التوقعات قابلة للتعديل بالرفع مع استمرار ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا العملاقة، مرجحاً أن تقود أسهم هذه الشركات مؤشر " 500 S&P "إلى الارتفاع بنسبة 15% أخرى ليسجل 6000 نقطة، وكان المؤشر صعد بنسبة 10% تقريباً هذا العام.

ولفت البنك غولدمان ساكس إلى أنه على الرغم من أن التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي يبدو مرتفعاً، إلا أن توقعات النمو والتقييمات لأكبر أسهم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لا تزال بعيدة عن نطاق الفقاعة.

غولدمان ساكس": 2 مليون برميل يومياً من النفط يجري توجيهها بعيداً عن البحر الأحمر

غولدمان ساكس



قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن قرابة مليوني برميل يوميا من النفط يجري توجيهها بعيدا عن البحر الأحمر حاليا لتفادي الاضطرابات هناك، ما يمثل نحو 30% تقريبا من إجمالي تدفقات النفط عبر الممر المائي.

وأضاف البنك أن اضطرابات البحر الأحمر لها تأثير متواضع فحسب على أسعار النفط الخام لأن إنتاج النفط ما زال غير متأثر بها، لكنه أضاف أن الاضطرابات تؤثر بشكل كبير على أسعار شحن النفط وعلى المنتجات النفطية المكررة في أوروبا.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى بشركات شحن عالمية إلى توجيه ناقلاتها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح.