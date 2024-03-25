السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد الزيت الخام المحلى

اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 12 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد)

كما أعلنت الهيئة عن تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها على ان تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024

جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الادارية

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية اعلنت الأسبوع الماضي عن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)

لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)

فترة الوصول من 5 – 17 مايو

و/أو من 18 – 30 مايو

و/أو من 5 - 30 مايو 2024

وذلك بالسداد : At Sight

تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي