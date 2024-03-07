رئيس بنك مصر: قرارات «المركزي» أصابت السوق الموازية في مقتل

أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن السوق الموازية أصيبت في مقتل، بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%.

وأضاف “الإتربي” خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه بعد قرارات البنك المركز سيكون هناك اتجاه نزولي للتضخم.

وأشار إلى أن قرارات المركزي جريئة ظهرت نتائجها من الدقيقة الأولى، مشددا على أنّ التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول.

وواصل الإتربي أنّ نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، وهذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم على أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار.

وأتم تصريحاته قائلا: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيعله الدولار وتوفرله السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك إشاعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم ابتدوا بإيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».