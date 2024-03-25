أسعار الذهب تلمع مع آمال خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 25 مارس، مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ومع انخفاض الدولار مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

الذهب

ارتفع الذهب 0.1% إلى 2166.39 دولار للأونصة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.70 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار 0.1% مقابل العملات الأخرى مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي تلك العملات، بحسب الأسواق العربية.



وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدراي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 رغم أحدث البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم.

أسعار الفائدة

الذهب العالمي

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 74% الآن أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يغير توقعات المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

المعادن النفيسة الأخرى

الفضه

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.62 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 896.23 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.8% إلى 993.37 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية

الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 25 مارس، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 303‪0 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3462 جنيهًا.



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 3030 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2597 جنيهًا.



وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24240 جنيهًا.



وسجلت سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 2165 دولارًا.