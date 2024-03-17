عيار 18 الآن.. تعرف على سعر الذهب في الصاغة

ما زال يتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار عيار وجرام الذهب في الصاغة خلال الساعات القليلة الماضية.

ووصل سعر الذهب عيار 24، اليوم الأحد 17 مارس 2024، إلى 3394.2 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الأحد 17 مارس 2024، نحو 2970 جنيها.

واستقر سعر الذهب عيار 18، اليوم الأحد 17 مارس 2024، نحو 2545.7 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024، نحو 23760 جنيها.

واستقر سعر الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024 عالميا، عند 2156.7 دولار.