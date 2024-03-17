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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عيار 18 الآن.. تعرف على سعر الذهب في الصاغة

بوابة الوفد الإلكترونية

ما زال يتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار عيار وجرام الذهب في الصاغة خلال الساعات القليلة الماضية.

ووصل سعر الذهب عيار 24، اليوم الأحد 17 مارس 2024، إلى 3394.2 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الأحد 17 مارس 2024، نحو 2970 جنيها.

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عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأحد «بيع وشراء»

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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

واستقر سعر الذهب عيار 18، اليوم الأحد 17 مارس 2024، نحو 2545.7 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024، نحو 23760 جنيها.

واستقر سعر الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024 عالميا، عند 2156.7 دولار.

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