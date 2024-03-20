الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. ارتفاع أسعار الذهب

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض.

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أونصة الذهب العالمية ترتفع بأكثر من 1 % بعد اجتماع الفيدرالي

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 20-3-2024

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2183.02 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 19:23 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2161 دولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، لكن صناع السياسات ألمحوا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه لا يزال من المرجح أن يكون هناك خفضا في أسعار الفائدة هذا العام، لكن ذلك يعتمد على البيانات.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة واحدا بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات الاقتصاد الكلي لشهر فبراير شباط إلى استمرار التضخم، مما قلص الآمال في خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 25.56 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 909.35 دولار، كما صعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1022.50 دولار.

 

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