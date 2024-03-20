2601 جنيها.. أسعار الذهب حاليا في الصاغة

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ 7 جلسات بنسبة ارتفاع أعلى من 1%، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، فضلا عن إبقاء توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، وفق جولد بيليون.

فيما سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ 7 جلسات عند 2188 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع بنسبة 1.2% وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2157 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2182 دولار للأونصة.

ومنذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1.2% كما سجل ارتفاع منذ بداية شهر مارس بنسبة 6.7%.

سعر الذهب في مصر بالصاغة

سجل الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، نحو 3468.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار21، اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، إلى 3035 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، نحو 2601.4 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، نحو 24280 جنيهًا.