رئيس الوزراء يتفق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الاتفاق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين ـ15 و20 %ليصل التخفيض إلى 30 ‎% بعد عيد الفطر المبارك تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمحال.

وقال رئيس الوزراء: الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى لتتوافر بالأسواق لكافة المواطنين.

ومن جانبهم اكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض الأسعار وأشاروا إلى انخفاض أسعار عدد من السلع مثل الزيت والفول والعدس والأرز.