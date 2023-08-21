يا رب الكورة تموت.. زوجة مدحت شلبي: حياتي كرة مدورة بها نقاط سوداء

أعربت الفنانة سحر نوح، زوجة معلق كرة القدم مدحت شلبي، عن كرهها لرياضة كرة القدم، وتمنيها لو انقرضت من الحياة.

وأضافت أنها لا أعرف الأندية واللاعبين والمصطلحات الكروية ولا تستطيع التفريق بينهم، لافتة إلى أن حياتها عبارة عن كرة قدم “كرة مدورة وبها نقاط سوداء، لدرجة أنني أحيانًا أدعو بموت الكرة”.

ونوهت إلى أن الكابتن مدحت شلبي شخصية مهذبة ومحترمة للغاية ويشاور الأسرة قبل اتخاذ الإجراءات المصيرية والوظيفية، ويدرس إلى الآن أسماء اللاعبين والأندية، متطرقة إلى أنه خلال فترة الخطوبة كان يتحدث معها باللغة العربية الفصحى

تربية نموذجية

وتابعت في سياق متصل، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: أولادي مختلفين عن جيلهم، وأخذوا طباع والدي (محمد نوح) ويدرسون الحضارة القديمة ويستمعون للموسيقى الكلاسيكية، وأترك لهم الحرية كاملة في كل ما يخصهم.

وبشأن مشوارها الفني، لفتت سحر نوح إلى أنها غنت لوالدها؛ تعبيرا له عن حبها وتقديرها له، معلقة: الأغنية بتتكلم عن الرحيل وتأثير الأب على أولاده، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال بشكل عام.

وعلقت: محمد نوح مثل “الدخيل، قانون إيكا، شباب في العاصفة، مزيكا في خطر”، وهو أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي، وكان صديق صلاح جاهين في عدة أعمال خارج مصر، بالإضافة إلى أنه كان كاتبا في جريدة الوفد.

وقالت الفنانة سحر نوح: محمد نوح لديه ألحان كثيرة لم تخرج للنور، وبشأن رأيه في فن المهرجانات الحالي، نوهت أنه لن يحب هذا النوع حاليا؛ لأن الكلام الحالي لا يتناسب مع زمنه وعصره، أما المهرجانات لن ترضيه على الإطلاق.

