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الإثنين 21 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الموزة والقلبوظة.. زوجة مدحت شلبي تسخر من مصطلحاته وتفضح انتماءه الكروي

مدحت شلبي وزوجته
مدحت شلبي وزوجته سحر نوح

تحدثت الفنانة سحر ابنة الملحن محمد نوح وزوجة معلق كرة القدم مدحت شلبي، عن العرض السعودي لزوجها للتعليق على مبارايات الدور السعودي.

وقالت سحر نوح، إنها سعيدة بالعرض وتربت على أن تكون مع زوجها في المكان الذي يذهب إليه، منوهة إلى أن زوجها لن يقيم إقامة دائمة في السعودية بل سيعلق على المباريات ثم يعود لاستئناف تقديم برنامجه في القناة الجديدة التي وقع معها.

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مدحت شلبي معلقًا على الدوري السعودي في قنوات SSC

ورحبت بالذهاب للسعودية، خاصة أنها لم تسافر هناك قبل ذلك، وأن الأيام الحالية تشهد المملكة نهضة غير مسبوقة، لافتة في سياق متصل إلى أنها تكره كرة القدم ولا تطيقها، مردفة: “ارتبطت بالرجل الراقي والحساس ولم أرتبط بالمهنة التي يعمل بها وأحاول الانسجام معها”.

الموزة والقلبوظة

وتابعت وهي تضحك: “أما شاطها بالرجل اليمين والموزة والقلبوظة وغيرها من المصطلحات لا أعرفها”، مردفة: “لا أعرف الفرق بين الأهلي والزمالك وبين اللاعبين”.

ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مدحت شلبي لا ينتمي للأهلي أو الزمالك وإنما هو مجرد مدرب لكرة القدم، وأما ابنها فهو أهلاوي وبنتها تحب المطبخ أكثر من كرة القدم.

 

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