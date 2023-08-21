الموزة والقلبوظة.. زوجة مدحت شلبي تسخر من مصطلحاته وتفضح انتماءه الكروي

تحدثت الفنانة سحر ابنة الملحن محمد نوح وزوجة معلق كرة القدم مدحت شلبي، عن العرض السعودي لزوجها للتعليق على مبارايات الدور السعودي.

وقالت سحر نوح، إنها سعيدة بالعرض وتربت على أن تكون مع زوجها في المكان الذي يذهب إليه، منوهة إلى أن زوجها لن يقيم إقامة دائمة في السعودية بل سيعلق على المباريات ثم يعود لاستئناف تقديم برنامجه في القناة الجديدة التي وقع معها.

ورحبت بالذهاب للسعودية، خاصة أنها لم تسافر هناك قبل ذلك، وأن الأيام الحالية تشهد المملكة نهضة غير مسبوقة، لافتة في سياق متصل إلى أنها تكره كرة القدم ولا تطيقها، مردفة: “ارتبطت بالرجل الراقي والحساس ولم أرتبط بالمهنة التي يعمل بها وأحاول الانسجام معها”.

الموزة والقلبوظة

وتابعت وهي تضحك: “أما شاطها بالرجل اليمين والموزة والقلبوظة وغيرها من المصطلحات لا أعرفها”، مردفة: “لا أعرف الفرق بين الأهلي والزمالك وبين اللاعبين”.

ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مدحت شلبي لا ينتمي للأهلي أو الزمالك وإنما هو مجرد مدرب لكرة القدم، وأما ابنها فهو أهلاوي وبنتها تحب المطبخ أكثر من كرة القدم.