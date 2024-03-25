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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متربص بي.. كهربا يكشف سبب أزمته مع مدحت شلبي (فيديو)

محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم كهربا

علق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي  على هجوم بعض الإعلاميين الرياضيين عليه، قائلًا:“ أي حد بيجيب سيرتي بحاجة وحشة بيبقى فيه موقف بيني وبينه قبلها”.

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الإعلام بيبنوا برامجهم على اسمي

وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:  “الإعلام بيبنوا برامجهم على اسمي و بيجيبوا ناس مالهاش لازمه عشان يبقوا تريند، وانا مزاجنجي، معقبا: ”ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه، وبيجيب سيرتي بأي حاجة وحشة عشان رفضت اروحله برنامج من 3 سنين".

 

وأضاف كهربا: "لكن مدحت شلبي متربص ليا لحد دلوقتي، وعندي طبع ان مهما حد بيقول حاجة ف ضهري كأنه مش موجود ومبشوفش الناس دي، ومبحبش الكلام أحب الأفعال بس". 
 

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