كينيا.. بناء السدود الرملية على الأنهار الموسمية توفر المياه النظيفة

قالت رودا بيتر، إنها كانت تجمع المياه لعائلتها بشكل يومي ، لكنها أصبحت أسهل بكثير منذ بناء هذا السد الرملي.

يحصد الهيكل المياه من الأنهار الموسمية التي تتدفق أثناء هطول الأمطار ولكنها تجف في وقت لاحق من العام، هذا يعني أن لديها إمدادات جاهزة من المورد الحيوي دون الرحلة الطويلة التي كان عليها القيام بها في الماضي.

كنت أغادر المنزل مع أطفالي وأسير إلى تلال مبوني لجلب المياه من الينابيع في الطريق ، كانت هناك صخور تؤذي أقدامنا وكنا نتعثر، كنا نقضي ثلاث ساعات في اليوم في الحصول على الماء".

قامت بيتر ومجموعتها الاجتماعية ببناء ثلاثة سدود رملية على طول نهر بالقرب من منزلهم في قرية كياليكا. تصنف مقاطعة ماكويني ، إلى جانب مقاطعتي ماشاكوس وكيتوي ، على أنها قاحلة وشبه قاحلة.

فقط 5٪ من أسر ماكويني البالغ عددها 245,000 أسرة تقريبا تحصل على مياه نظيفة بالأنابيب بحلول عام 2022 ، وتنتج المقاطعة حوالي 30,000 متر مكعب يوميا مقابل طلب يبلغ 60,000 متر مكعب.

تتدفق الأنهار الموسمية عدة مرات في السنة هنا ، ومع القليل من المياه المنقولة بالأنابيب وعدد قليل من البدائل الموثوقة ، يعتمد الكثير من الناس عليها للحصول على المياه، لذلك نمت السدود الرملية في شعبية.

يعيق الحاجز ، المصنوع عادة من الخرسانة ، تدفق المياه وتستقر حبيبات الرمل الخشنة خلفه ، مما يخلق طبقة مياه جوفية اصطناعية تمتلئ خلال مواسم الأمطار. يقوم قرويون من مقاطعة مشاكوس ببناء واحدة على مجرى نهر جاف.

مؤسسة سد الرمال الأفريقية هي إحدى المجتمعات غير الربحية التي تدعم المجتمعات في ماكويني ومشاكوس وكيتوي لبناء السدود الرملية.

يقترب السكان من المنظمة غير الربحية بطلب بناء سد وتوفير الرمال والصخور وغيرها من المواد المتاحة محليا ، بالإضافة إلى العمالة.

وفي الوقت نفسه ، توفر المنظمة غير الربحية ، من خلال الشركاء ، مواد الأجهزة مثل الأسمنت والخبرة الماهرة. بعد البناء ، يدير المجتمع السد الرملي.

منذ بدايتها في عام 2010 ، قامت المنظمة غير الربحية ببناء 680 سدا رمليا في المقاطعات الثلاث.

يوضح أندرو موسيلا ، مدير التنمية في مؤسسة Africa Sand Dam، "عندما تقوم ببناء سد رملي ، فإن أي شيء أقل من متر واحد من الرمال لا يتبخر. لذلك يمكن للمجتمعات الوصول إلى المياه داخل السدود الرملية خلال الشهر الأكثر جفافا في السنة ، مقارنة بالأحواض المفتوحة حيث تجف أو حفر الآبار حيث يزداد مستوى ملوحة المياه مع جفاف العام ".

يقول العلماء إن الوصول إلى المياه مهم بشكل متزايد لأن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان يؤدي إلى مواسم طويلة من الجفاف ، وقد اكتسب حل السد الرملي البسيط زخما عبر المناطق الجافة في كينيا وبعض الأجزاء الأخرى من إفريقيا بحثا عن مصادر مياه موثوقة.

وبما أن تغير المناخ يجعل الجفاف أكثر احتمالا، يقول العلماء إن السدود الرملية تقلل من فقدان المياه من خلال التبخر لأنها تخزن المياه داخل الرمال، وهذا يساعد في إمدادات المياه خلال مواسم الجفاف.

بالإضافة إلى ذلك ، يقولون إن الهياكل تجدد النباتات المحيطة وتعيد تغذية المياه الجوفية ، مما يرفع منسوب المياه الجوفية.

تقوم حكومة مقاطعة ماكويني ببناء سدود رملية مع المنظمات الشريكة والسكان ، وبحلول عام 2022 ، كانت قد بنت 71 سدودا ، وفقا لبيانات حكومة المقاطعة.

كما يقول موتولا كيلونزو ، حاكم مقاطعة ماكويني، "إنها ظاهرة مثيرة للاهتمام وجميلة. لديها اثنين من المكونات. أولا ، إنه يحمي البيئة ويخزن المياه لفترة طويلة من الزمن ثم لا يعطي الماء فحسب ، بل الماء النظيف. لأن جزءا من هدفنا هو الحصول على مياه نظيفة للوصول إليها - سواء للاستهلاك البشري أو لأولئك الذين يرغبون في استخدامها أيضا لماشيتهم ".

لكن الخبراء يحذرون أيضا من أن العثور على المواقع المناسبة للهياكل هو المفتاح لإنجاحها.

وجدت دراسة أجريت في مقاطعة كيتوي أن حوالي نصف السدود الرملية البالغ عددها 116 سدا التي شملها المسح لم تكن تعمل لأنها بنيت في مواقع ذات عوامل غير مواتية لتمكين السدود الرملية من توفير المياه.

وتقول الدراسة إن العوامل التي يجب مراعاتها تشمل كمية الأمطار ونسبة الطين في التربة ووجود تكوينات صخرية مرئية.