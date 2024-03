حق عرب الحلقة 15|هل ينجح مخطط وفاء عامر فى التخلص من حنان؟

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 15 تصاعد سريع في أحداث العمل الذي يعرض على شاشة قناة ON Drama من بطولة الفنان أحمد العوضي، بعدما أعلن قراره بالزواج من حبيبته "حنان" وتجسدها الفنانة دينا فؤاد ومحاولات عديدة لعدم إتمام ذلك الزواج.

ودبر رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز، مكيدة لإبعاد حنان عن خطيبها عرب السويركي "أحمد العوضي" انتقاما منه، فاتفق مع صديقتها يمنى طولان باصطحابها لشراء فستان زفافها بسعر زهيد، ولكنها تركتها في شقة وفرت هاربة من باب خلفي، تاركة حنان بمفردها داخل الشقة.

وفي نفس الوقت أمرت صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، شقيقة الداية حسنية والتي تجسدها الفنانة زينة منصور، بقتل حنان والتخلص منها نهائيًا فى أسرع وقت من أجل إتاحة الفرصة لزواج عرب السويركي من ابنتها الصغرى أنغام، والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، بعدما وقعت في حبه.

فهل تنجح تلك المؤامرات ضد دينا فؤاد، ويتم أذيتها ومنعها من الزواج من عرب السويركي؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة 15 من مسلسل حق عرب، الليلة في تمام الساعة 9 مساء على قناة ON Drama، إلي جانب قناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 15، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.



كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 15، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.



وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.

شهدت أحداث الحلقة عن سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.



وتذاع الحلقة 10 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.



مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.