الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سعد المطعني: إذاعة القرآن الكريم منبر مصر الوسطي الناقل للدنيا علوم الدين

الإذاعي سعد المطعني
الإذاعي سعد المطعني

أكد الإذاعي سعد المطعني كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، أن إذاعة القرآن الكريم، هى المنبر الوسطى السمح الذى نقل للدنيا كلها علوم الإسلام الحنيف سهلة ميسرة، لافتا إلى أن إذاعة القرآن الكريم الآن على النايل سات والعرب سات.

وأوضح كبير المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، خلال حلقة برنامج "البيت»"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "إذاعة القرآن الكريم، هو شعار خالص لأم الدنيا، وانطلقت فى العديد من الدول بهذا الشعار، بل شارك كثير من الإذاعيين المصريين فى تأسيس عدد من الإذاعات بلغات أصحابها، منها فى ماليزيا وغانا، وهذه هى مصر الثقافة والحضارة التى تنشر الوسطية".

txt

الإذاعة قبلة النجوم فى رمضان

txt

ماجد المهندس يكشف تفاصيل التنمر على صوته وطرده من الإذاعة (فيديو)

وأضاف: "إذاعة القرآن الكريم تعتمد فى برامجها على الأزهر الشريف، لما فيه من أساطين العلوم الشرعية والإسلامية، حتى تحولت إلى منبر الوسطية فى العالم".

مواد متعلقة

إذاعة القرآن الكريم تخطف قلوب المسلمين بأول أيام شهر مضان المبارك

رئيس إذاعة القرآن الكريم يُحاضر بجامعة جنوب الوادي

الجريدة الورقية