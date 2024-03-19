ماجد المهندس يكشف تفاصيل التنمر على صوته وطرده من الإذاعة (فيديو)

كشف المطرب العراقي ماجد المهندس تفاصيل تعرضه للتنمر على صوته ورفضه في الإذاعة، قبل تحقيقة الشهرة الحالية.

وقال ماجد المهندس خلال حواره ببرتامج "بودكاست Big Time" تقديم الإعلامي عمرو أديب على فضائية " ام بي سي"، مساء الإثنين: " كثيرون لم يعجبهم صوتي وأنا صغير وهذا نابع من الحقد و الغيرة، ولا أنسى وأنا في المدرسة كنت أغني وكان يضحك من يقف ورائي وحتى كبرت قدمت ببرامج الإذاعة والتلفزيون وتم رفضي".

موقف مضحك مبكي

وتابع: “عندما كبرت قدمت كثيرا في برامج ولجان بالإذاعة والتليفزيون في العراق وتم رفضي ولا أعرف سبب ذلك”، مشيرا إلى أنه تعرض لموقف مضحك مبكي عندما حضرت لاختبار ووقتها لم أكن أعرف المقامات الموسيقية فغنيت بشكل لم احافظ فيه على الطبقة المطللوبة ، فطردني الموسيقار قبل أن أكمل الأغنية، وكانت هذه إحدى صدمات حياتي.