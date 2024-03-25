واشنطن تايمز: تكليفات لنائبة الرئيس الأميركي للعمل على معالجة أسباب الهجرة

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين أن هناك تكليفات من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لنائبته كامالا هاريس للعمل على معالجة أسباب الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن نائبة الرئيس الأمريكي تعتزم ، في هذا الصدد ، عقد لقاء مع رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تدفق المهاجرين إلى حدودها الجنوبية منهم الآلاف من جواتيمالا.

وتوقعت "واشنطن تايمز" أن يناقش الجانبان استخدام إدارة بايدن لما يسمى بـ"مكاتب التنقل الآمن"، التي تم إنشاؤها في جواتيمالا وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور في الخريف من بين مسائل الهجرة الأخرى، حيث تم تصميم تلك المكاتب لتبسيط عملية التعامل مع اللاجئين في الولايات المتحدة بحيث يتقدم المهاجرون بطلباتهم أينما كانوا ويتجنبون دفع أموال للمهربين.

ورأت الصحيفة أن مسألة الهجرة أصبحت مصدر قلق متزايدا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي..لافتة إلى أن أعضاء الحزبين بالكونجرس يرون أن الجهود المبذلة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالهجرة باءت بالفشل.

الصحة العالمية: قطاع غزة يعانى مجاعة والوضع يزداد تدهورا وصعوبة

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، إن الموقف في قطاع غزة

يزداد تدهورا وصعوبة على المواطنين في كل يوم، وأصبح من الضروري الوصول لمسارات آمنة والقدرة على السير داخل غزة لتقديم الخدمات والرعاية.

وقال متحدث الصحة العالمية، إن قطاع غزة يعاني من المجاعة والمواطنين لا يحصلون على الطعام الملائم، وهناك حالات كثيرة من الأطفال والنساء الحوامل يعانون من نقص التغذية اللازمة وهو ما يؤثر على إنجاب أطفال أصحاء.

وأضاف أن قرار الكونجرس بتقييد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيؤدي إلى أكبر كارثة في المنطقة وسيعرقل دخول المساعدات للقطاع، لافتا إلى أن الوكالة لديها كافة القدرات المتاحة لإحضار الكثير من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية داخل غزة، ولا يمكن استبدالها في ظل انهيار البنية التحتية وتدميرها بشكل تام.

وناشد متحدث الصحة العالمية، الدول باستمرار دعم لأونروا لاستعادة عملها والوصول للمستشفيات ومساعدة العاملين في المجال الطبي لتنفيذ عملهم وتقديم الخدمة للمواطنين.