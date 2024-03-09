جو بايدن يوقع مشروع قانون يفرض بيع أو حظر TikTok

يبدو مستقبل TikTok غير مؤكد بشكل متزايد مع تزايد الدعم لمشروع قانون جديد من شأنه أن يجبر الشركة على بيع نفسها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. الآن، أعلن الرئيس جو بايدن دعمه لهذا الإجراء، بعد يوم واحد من تجاوزه أول عقبة تشريعية في مجلس النواب.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سي بي إس نيوز: "إذا وافقوا عليه، فسأوقع عليه". ومن شأن مشروع القانون، المسمى "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية"، والذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن يمنح TikTok ميزة إضافية. نافذة مدتها ستة أشهر لتجريد نفسها من الشركة الأم ByteDance أو مواجهة حظر على مستوى متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يطرح الجمهوريون في مجلس النواب مشروع القانون للتصويت عليه في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حسبما ذكرت سيمافور.

وقالت TikTok إن مشروع القانون عبارة عن جهد مستتر لفرض "حظر كامل" لتطبيقها. وقالت الشركة في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع: "هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقًا: حظر كامل لـ TikTok في الولايات المتحدة". "تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. وهذا سيضر بملايين الشركات، ويحرم الفنانين من الجمهور، ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد."

كما شجعت الشركة ملايين المستخدمين على معارضة هذا الإجراء. وفي يوم الخميس، قبل تصويت اللجنة على مشروع القانون، أرسل التطبيق إشعارات دفعية تحث المستخدمين على الاتصال بممثليهم ومطالبتهم بمعارضة التشريع. وبحسب ما ورد أدت الإخطارات إلى تدفق المكالمات في العديد من مكاتب الكونجرس حيث تلقى الموظفون مئات المكالمات من المراهقين.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون يواجه خصمًا بارزًا آخر: الرئيس السابق دونالد ترامب. وعلى الرغم من أن ترامب سعى أيضًا إلى فرض بيع TikTok لشركة أمريكية خلال فترة وجوده في منصبه، إلا أن الرئيس السابق قال إنه لم يعد يعتقد أنه يجب حظر التطبيق. وكتب في منشور على موقع Truth Social: "إذا تخلصت من TikTok، فسوف يضاعف Facebook وZuckerschmuck أعمالهما".

على الرغم من أن موافقة مجلس النواب ستكون بمثابة علامة فارقة مهمة بالنسبة لمشروع القانون، إلا أنه من غير الواضح موقف مجلس الشيوخ منه. وكما يشير سيمافور، كان بعض أعضاء مجلس الشيوخ البارزين أكثر حذراً بعض الشيء في تعليقاتهم حول ما إذا كانوا سيدعمون التشريع. وفي جلسة استماع عقدت مؤخرًا في مجلس الشيوخ حول سلامة الأطفال، ضغط العديد من أعضاء مجلس الشيوخ على الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، بشأن جنسيته (وهو سنغافوري) بالإضافة إلى علاقات التطبيق بالصين وممارسات الشركة الأم ByteDance.