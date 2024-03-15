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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جو بايدن يعتبر هجوم 7 أكتوبر حادثاً مفصلياً سيغير العالم

جو بايدن
جو بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول أكتوبر حدثا مفصليا سيغير العالم على مدى القرن 21 وفقا لموقع أكسيوس.

 

وحسب يورونيوز، بحسب نص المقابلة التي حصل عليها الموقع وأجراها روبرت هور، المحقق المكلف بقضية تعامل بايدن مع الوثائق السرية والذي أجرى مقابلة مطولة معه يومي 8 و9 تشرين الأول/ أكتوبر، أعرب بايدن عن قلقه من العواقب المحتملة للأزمة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.

 

وقال بايدن: "أعتقد أن العالم سيمر بانعطاف رئيسي حيث ما يحدث في هذه اللحظة سيؤثر على السنتين أو الأربع سنوات المقبلة وربما ستحدد هذه الانعطافات كيف ستبدو العقود الستة أو السبعة المقبلة".

 

وأضاف: " أعتقد أن ما يحصل مع إسرائيل قد غير كل شيء".

ووفقا لهور، شدد بايدن على أهمية سلامة السناتور كوري بوكر (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، الذي كان في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. 

 

وأوضح: "حتى الموظفين تساءلوا لماذا أتصل بكوري بوكر للتأكد من أنه بخير لماذا تتصل به؟"

 

يذكر أن تقرير هور لم يدين بايدن في قضية الوثائق السرية ولكنه أثار تساؤلات حول صحة بايدن العقلية وخاصة ذاكرته.

 

 

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