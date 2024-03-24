شاومي تتيح إضافة أزرار مادية أسفل شاشة اللمس

يبتهج عشاق شاشات اللمس وكارهي شاشات اللمس: لم يعد علينا أن نكون في حناجر بعضنا البعض بعد الآن. يمكن لجهاز Xiaomi SU7 الذي سيتم طرحه للبيع قريبًا في السوق الصينية أن يسير في كلا الاتجاهين. إذا لم تكن راضيًا عن الواجهة التي تعمل باللمس فقط، فسوف تبيع لك شركة Xiaomi بكل سرور صفًا من المفاتيح والمفاتيح الثابتة المثبتة بواسطة المستخدم لجهاز SU7.



تعتبر سيارة Xiaomi SU7 سيارة صعبة القراءة. على مستوى ما، يبدو تصميمها الخارجي مستوحى قليلاً من بورش تايكان. ومع ذلك، فإن ميكانيكا السيارة وداخلها أكثر ابتكارًا قليلاً مما تبدو عليه للوهلة الأولى. إن الجزء الداخلي للسيارة عبارة عن وحدات معيارية ومتكاملة مع الحياة الرقمية للشخص بطرق لم نشهدها من قبل في السيارة. يمكن للهواتف والأجهزة التي تحمل علامة Xiaomi أن تتكامل بسلاسة مع السيارة مثلما فهمنا مع CarPlay، لكن Xiaomi تأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال ميزات الأجهزة الإضافية التي تزيد من الراحة أو تضيف وظائف.

كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi Lei Jun خلال عرضه الأولي لجهاز SU7، فإن الشاشة المركزية عبارة عن وحدات. سيأتي بشكل قياسي بدون ملحقات، لكن الشاشة تحتوي على نقاط ربط مغناطيسية (ومقفلة فعليًا) على أربعة جوانب. في البداية، تعرض شركة Xiaomi مجموعة من مفاتيح البيانو ومقبض مستوى الصوت يسمى وحدة الإرساء. يتم تركيبه مباشرة على الحافة السفلية للشاشة. أشار العرض الذي قدمه جون إلى إمكانية وجود إضافات أخرى متاحة لـ SU7 في المستقبل.

يبدو هذا أفضل ما في العالمين بالنسبة للعديد من السائقين. بالنسبة للعديد من سائقي السيارات الكهربائية الصينيين، غالبًا ما ترتبط الأزرار المادية الصلبة بالسيارات القديمة، وبالتالي انتشار شاشات اللمس الضخمة في هذا السوق. ومع ذلك، هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تكره واجهة الشاشة التي تعمل باللمس فقط. يبدو أن حل Xiaomi سيمنح السائقين خيارًا في هذا الشأن دون المساس بالتصميم الداخلي. يتم قطع صف الأزرار مثل لوحة واجهة مشغل الأقراص المضغوطة للسيارة التي تعود إلى حقبة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تعد وحدة الإرساء الخاصة بشركة Xiaomi حلاً بسيطًا للغاية للنقاش حول الأزرار مقابل عدم وجود أزرار. بالطبع، كانت هناك حلول ما بعد البيع لبعض الواجهات التي تعمل باللمس فقط (مثل شريط Ctrl+)، ولكن الحل المدعوم من قبل الشركة المصنعة هو الأفضل بشكل عام. آمل أن تقرر الشركات المصنعة الأخرى أن تحذو حذو Xiaomi هنا وتقدم المزيد من خيارات التخصيص المادي لواجهات السيارة.