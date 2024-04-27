الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استهداف موقع عسكري إسرائيلي في المالكية وصفارات الإنذار تدوي بالمستوطنات

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر لبنانية، إن هناك أنباء حول استهداف موقع عسكري في المالكية بالجليل الأعلى بصاروخ كورنيت.

وذكر حدشوت بزمان العبري، سماع دوي 3 انفجارات في الشمال، عقب تفعيل صفارات الإنذار.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونه ومحيطها، وسُمع عدد من الانفجارات في المنطقة في مستوطنات أخرى.

وطلبت بلدية كريات شمونة، من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ بعد تقارير عن إطلاق صواريخ من لبنان .

 

طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عاشور في رفح

أكدت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عاشور، في حي النصر شمالي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عنه شهداء وجرحى .

وقالت مواقع فلسطينية، إن شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرق مدينة رفح .

 

وكان وقع انفجار شديد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل قليل، وقبل ساعات تواجد حشد كبير للدبابات والمدرعات الإسرائيلية على الحدود مع جنوب غزة.

 

وكان اللواء احتياط إسحاق بريك في جيش الاحتلال، صرح أنه على  إسرائيل إعلان انتهاء الحرب في غزة ، مؤكدا: لقد أخرجنا قواتنا من هناك، ولا توجد أي قوة يمكنها أن تدمرهم نهائيا، واجتياح رفح لن يساعدنا ، لقد خسرنا.

 

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