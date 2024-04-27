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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب

ليفربول
ليفربول

شهدت مواجهة ليفربول أمام نظيره وست هام يونايتد مشادة كلامية بين المصري محمد صلاح مع مدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الريدز.

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وانتهت موقعة وست هام يونايتد أمام ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشواكيش الإنجليزية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دخول محمد صلاح في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، قبل أن يتدخل اللاعبين قبل أن تتطور الأمور بين الثنائي.

وسيطرت حالة من الغضب على الدولي المصري بعدما تم الدفع به متأخرًا من قبل المدرب الألماني، حيث كان يرفض أن يجلس على مقاعد البدلاء بقرار من المدير الفني لليفربول.

الجدير بالذكر أن الألماني يورجن كلوب قرر مغادرة قلعة الأنفيلد مع نهاية الموسم الجاري، مما جعل الفريق يتأثر بقراره، والذي جعل اللاعبين يفقدون تركيزهم في بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز.

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