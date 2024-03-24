تتبرأ مني.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل أزمتها مع أمينة خليل (فيديو)

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الفنانة أمينة خليل تبرأت من صلة القرابة بينهما، متابعة “لما بيبقى في تجمعات والدتي تلتقي بوالدتها”.

وقالت حورية فرغلي خلال حوارها ببرنامج العرافة المذاع على قناة المحور والنهار، تقديم الإعلامية بسمة وهبة،مساء اليوم عن وجود جود اتصال شخصي مع أمينة خليل: "قابلتها مرة، التقيت دينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن، وأمين خليل جاءت وسلمت عليها وسلمت عليّ كحد غريب ومحاولتش تكلمني تاني".

نسايب من بعيد

وكانت الفنانة أمينة خليل صرحت بأنه لا توجد علاقة قرابة تربطها بالفنانة أمينة خليل، لكنهما «نسايب من بعيد».

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل إجرائها عملية لاستئصال الرحم، قائلة: "عندما كان عمري 30 سنة كان عندي 7 أورام والطبيب قالي لازم يتشالوا وقدامك 10 سنين حاولي تتجوزي عشان لما تجيبي بيبي هنستأصل الرحم".

وأضافت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "فاتت الـ10 سنين ومقابلتش حد ومتجوزتش والورم اللي كان عندي كبر أوي لدرجة إنه كان هيقلب وده اللي خلى بابا يدخلني المستشفى".

عملت العملية وكنت لوحدي

وتابعت حورية فرغلي:"عملت العملية وكنت لوحدي»، لترد بسمة وهبة: "مامتك كانت موجودة ومنزلتش".