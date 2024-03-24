أحلى مني.. حورية فرغلي تكشف سبب رفضها الزواج من مالتي مليونير عربي (فيديو)

كشفت الفنانة حورية فرغلي، سبب رفضها الزواج من المالتي مليونير اللبناني الشهير أحمد حجازي، قائلة: “دا راجل أحلى مني، وكان مصمم يتجوزني ومش عارفة ليه”.

وأضافت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: " عرض عليا الحصول على 2 مليون دولار، رفضته عشان هو أحلى مني، متعرفيش هو ولد ولا بنت، شوفي صورُه هتلاقي راجل أحلى مني، وكان مصمم يتجوزني ومش عارفة ليه".

جالي عريس من جرجا

وتابعت حورية فرغلي “جالي عريس من جرجا بصعيد مصر، كان بيكلمني على واتساب كتير أوي أوي، وكل شوية يقولي ما بترديش ليه يا فنانة؟.. أنا بحبك يا فنانة.. عايز أتجوزك دلوقتي”.

وأردفت: "كنت لطيفة معاه.. وقولت له أنا مشغولة.. ممكن تكلمني تاني هرد عليك.. وقفلت التليفون".