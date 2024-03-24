الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بسمة وهبة تُبكي حورية فرغلي.. اتجرحت وندمانة إني جيت البرنامج دا (فيديو)

حورية فرغلي وبسمة
حورية فرغلي وبسمة وهبة

أبدت الفنانة حورية فرغلي غضبها من أحد أسئلة برنامج “العرافة” السرية والذي لم يعرض للجمهور واكتفت حورية فرغلي بقراءته دون الإفصاح عنه.

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وقالت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة المذاع على قناة المحور والنهار، عقب قراءة السؤال: “أنا مش هرد على الكلام دا..ومن الصبح بدافع عن نفسي وزعلانة منك لأنك طبعا عارفة السؤال دا”.

السؤال جرحني وندمانة أني جيت البرنامج

وأضافت حورية فرغلي :"الكلام دا مش حقيقي..والسؤال جرحني وندمانة أني جيت البرنامج"، وطالبت  من بسمة وهبة إنهاء الحلقة، قائلة: "ممكن أمشي".

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