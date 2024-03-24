بسمة وهبة تُبكي حورية فرغلي.. اتجرحت وندمانة إني جيت البرنامج دا (فيديو)

أبدت الفنانة حورية فرغلي غضبها من أحد أسئلة برنامج “العرافة” السرية والذي لم يعرض للجمهور واكتفت حورية فرغلي بقراءته دون الإفصاح عنه.

وقالت حورية فرغلي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة المذاع على قناة المحور والنهار، عقب قراءة السؤال: “أنا مش هرد على الكلام دا..ومن الصبح بدافع عن نفسي وزعلانة منك لأنك طبعا عارفة السؤال دا”.

السؤال جرحني وندمانة أني جيت البرنامج

وأضافت حورية فرغلي :"الكلام دا مش حقيقي..والسؤال جرحني وندمانة أني جيت البرنامج"، وطالبت من بسمة وهبة إنهاء الحلقة، قائلة: "ممكن أمشي".