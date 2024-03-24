تشكيل السعودية المتوقع أمام طاجيكستان في تصفيات كأس العالم 2026

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الطاجيكستاني في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، بينما تتكرر المواجهة خلال الأسبوع الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



ويبحث الأخضر السعودي عن الفوز بهذه المباراة، خاصة وأن كتيبة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني يرغبون في التأهل للمونديال المقبل.

تشكيل السعودية المتوقع أمام طاجيكستان

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: علي البليهي، علي لاجامي، محمد البريك، الشهراني.

خط الوسط: سعود عبدالحميد، سامي النجعي، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.



موعد موقعة طاجيكستان والسعودية والقنوات الناقلة

تقرر إطلاق حكم مواجهة السعودية أمام طاجيكستان في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها الملعب المركزي بديشانب.

وتُذاع شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية و ssc السعودية، موقعة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني.