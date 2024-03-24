حسام حسن : مواجهة كرواتيا لن تكون أصعب من نيوزيلندا..وهدفنا مصلحة منتخب مصر

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن مواجهة كرواتيا المقرر لها الثلاثاء المقبل في نهائي كأس عاصمة مصر.

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قال العميد في تصريحات خاصة للمؤتمر الصحفي لمواجهة كرواتيا : نستعد بقوة لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، الجميع يعلم أن هدفنا مصلحة منتخب مصر ولا أجامل ولا أوازن في الاختيارات.

وأضاف مدرب منتخب مصر : بطولة كأس عاصمة مصر مفيدة لنا واكتسبنا خبرات كبيرة ، وتوافد الجماهير يحفزنا في أي مباراة واتوقع زياده العدد أمام كرواتيا .

وتابع: منتخب نيوزيلندا منتخب قوي لديه لاعبين مميزين لذلك كانت الاستفادة كبيرة من المباراة، ومواجهة كرواتيا لن تكون أصعب من مواجهة نيوزيلندا.

وأتم حديثه قائلا : حجازي من اللاعبين الكبار وغادر المعسكر لظروف أسرية قوية ، وخسارة إمام عاشور كبيرة ولدينا البدائل المناسبة.