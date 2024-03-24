الأحد 24 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

شركة شحن بريطانية تربط المملكة المتحدة بمدن مغربية

شركة شحن بريطانية
شركة شحن بريطانية

أعلنت شركة Efret البريطانية المختصة في خدمات الشحن عبر الطرق، عن إطلاق خط جديد للشحن يربط بين المملكة المتحدة والمغرب.

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ووفق ما كشفته صحيفة "The Business Magazine"، فقد  قررت الشركة المستقرة ضواحي مدينة بورنموث ربط كل مناطق التجميع في المملكة المتحدة، باستثناء أيرلندا الشمالية، بجميع مناطق المغرب بما في ذلك الرباط وطنجة وأكادير وفاس ومراكش والدار البيضاء.

وقال “آلان جستين”، الرئيس التنفيذي: “قد يكون تصدير البضائع إلى شمال أفريقيا أمرًا صعبًا بالنسبة للبعض، ولكن بفضل خبرتنا اللوجستية الواسعة ومهاراتنا اللغوية، يمكننا تبسيط العملية برمتها. لدينا أيضًا فريق التخليص الجمركي الخاص بنا والذي سيضمن إعداد الإدخالات بدقة مسبقًا وتقليل التأخير عند عبور الحدود إلى الحد الأدنى”.

وأضاف المتحدث ذاته: "هي فرصة مواتية لنا لدعم التطور الكبير الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية البريطانية المغربية".

ومن المرتقب أن يخلق هذا التوسع نحو الاقتصاد المغربي فرصا جديدة للشركات البريطانية، خصوصا في ظل بحث المغرب عن فرص جديدة لتعزيز نموه.

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