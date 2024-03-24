مسلسل عتبات البهجة الحلقة14| صدمة لبنى بعد رفض ابنتها زيارتها هي وأحفادها

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل “عتبات البهجة” بمكالمة تليفونية بين لبنى "صفاء الطوخي" وابنتها التي ترفض زيارة والدتها لبنى بسبب إهمالها في تناول الدواء و بسبب ذلك تنتابها حالة عصبية أثرت على أبنائها الصغار في أخر زيارة لهم لجدتهم.

يعلم عمر "خالد شباط" من فريد "حازم إيهاب " أن أسامة صديقة أصبح يتاجر في مخدر الـ LST بدون أن يخبره و يؤكد له فريد بخبث أن ما يفعله أسامة خطير، يطلب فريد من عمر تنفيذ خطة البنك و يؤكد له أن سيغير رأيه و يفعل ما يطلبه منه.

يحيي الفخراني وصلاح عبد الله



تكتب لبنى رسالة لبهجت "يحيى الفخراني" و عرفان " صلاح عبد الله" و تشكرهم على تواجدهم بجانبها و تشتكي لهم من عدم قدرتها على تحمل ما تتعرض له من ضغوط الحياة، و تخبرهم انها قررت البعد و لكن تبقى ذكرياتها معهم في قلبها و تطلب منهم الأطمئنان و عدم القلق عليها.

يخبر تيتا "عنبة" فلة "هنادي مهنا" أن والده أعطاه مبلغ مالي و قرر أن يبدأ مستقبله الفني و طلب منها أن تتوسط لدى أصدقائه للمساعدته و العمل معه من جديد.

بسنت أبو باشا



يطلب عمر من أسامة التريث في عملة و يخبره نوايا فريد تجاهه خصوصا بعد اختفاء مي و غلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا و يؤكد عمر لأسامة انه لن يترك فريد حتى يعلم ما يخفية.

يشتكي عرفان لبهجت من بعد زوجته علية "سماء إبراهيم" و إحساس الوحده الذي يشعر به بداخله بعد سفرها، و يؤكد له بهجت انه يشعر بنفس الأحساس تجاه عمر.

يسأل عمر جده عن الصورة التى وجدها بين أغراضة و بجانبة رجل يشبة فريد و فريد، و يبدوا عليهم داخل قاعة محكمه، يؤكد له جده انه من سجنه بصفتة رئيس اللجنة التى عينتها الوزارة و اثبتت غش الرجل في مواصفات إحدى العمارات كونه مقاول و بسببة انهارت العمارة على سكانها، كما انه تسبب له في قضية رشوى و تم الحكم علية بعشرين عام و ترقية بهجت لمنصب وكيل وزارة.

صلاح عبد الله وجومانا مراد



يتناقش عمر مع أسامة في أمر فريد و يخبره انه أكتشف ان جده المتسبب في سجن والده و يخبر عمر أسامة انه يشك في موت والدة و والدته في حادث قد يكون مدبر.

يسلم عبد البديع "هشام إسماعيل" بهجت نسبته من الأرباح و يؤكد له التزامه بما اتفقا علية، يبدأ تيتا في تسجيل غنوته الجديدة برفقة أصدقائه.

يخبر عمر جميلة بقلقة تجاهها و تؤكد له انها اقلعت عن تناول المخدرات و يخبرها عن نوايا فريد تجاههم.

يطلب عبد البديع من عيطة "علاء مرسي" زيادة الأسعار و يؤكد له عيطة ان المكان ليس به خدمات، و يقترح عبد البديع توسيع النشاط و تحويله لكافيتريا حقيقة بها جميع الخدمات.

يحيي الفخراني وخالد شباط



بعد ان سمعت المربية شوقية "حنان يوسف" حديث عمر و جميلة تنقله لبهجت و يذهب على الفور لعمر و يسأله عن حقيقة الامر و أبعادة، يؤكد له عمر انه لديه فرصة للإيقاع بفريد و يطلب منه بهجت إبلاغ الشرطة و يرفض عمر.

يتصل بهجت بتيتا و يطلب منه مراقبة عمر و تأمينة و تصر نعناعة "جومانا مراد" على الذهاب معه.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية الفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

