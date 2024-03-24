ترشُح مشروعان للاتصالات والجهاز لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024

ترشح مشروعان تابعان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024.



وتهدف مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي يقدمها الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى تكريم المشاريع التي حققت استفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتنظَم المسابقة استجابةً لدعوة من أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتهدف إلى تقييم المشاريع والأنشطة التي تتمكن من تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



في الفئة السابعة المعنية بالاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف جوانب الحياة، ترشح المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمركز هو مشروع مشترك بالتعاون مع شركة "سيسكو" ويقدم مجموعة واسعة من برامج محو الأمية الرقمية، بدءًا من المهارات الأساسية وحتى المجالات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كما يسهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسد الفجوة المعرفية. ويستهدف المركز عدة فئات، منها الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة. ويتوافق هذا المشروع مع أهداف التنمية المستدامة 4 و8 و17.



وفي الفئة السابعة عشر، الخاصة بالأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات، ترشح مشروع "تعزيز التوصيلية للاجئين في مصر" وينفذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويهدف المشروع إلى تسهيل النفاذ العادل إلى الإنترنت وتوافر شرائح الهاتف المحمول للاجئين من خلال تعديل السياسات الحالية وإقناع مشغلي شبكات المحمول بقبول بطاقات المفوضية باعتبارها وسيلة شرعية لإثبات الهوية. ويسهل الإطار التنظيمي الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه العملية، الأمر الذي يسهم في تمكين اللاجئين من النفاذ إلى خدمات الصوت والإنترنت. ويتوافق المشروع مع أهداف التنمية المستدامة 1 و10 و16، من بين أهداف أخرى.



للتصويت في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات يرجى الضغط هنا.

https://rb.gy/b2fawv

