السيسي: "قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق.. هيطلع يشتغل ايه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن في حالة هناك 2000 أو 3000 طالب مستعدين لتعلم مجالات التكنولوجيا والاتصالات طبقًا للمعايير سيتم العمل على تطويره وتعليمه.

وتابع "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"،: "قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، مع كامل التقدير والاحترام.. هيطلع يشتغل إيه وتقولوا مش بنشتغل، والأبناء بيكونوا زعلانين مني ومن الحكومة"، مضيفًا: "أنا بقولك على حاجة هتشتغلها وأنت قاعد في بيتك وهتعملك 20 و30 ألف دولار في الشهر وممكن يوصل لـ100 ألف دولار في الشهر".

وأوضح، أن الحكومة تنفذ استراتيجيات وسياسات لتطوير هذا المجال، والحكومة بوزارتها تعمل، ولكن علينا جميعًا التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف والتركيز على هذه الفكرة.