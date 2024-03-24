الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة المقاولون العرب تتخطى القاهرة

طائرة المقاولون
طائرة المقاولون

انتصر فريق الكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب لتحت 15 عاما على فريق نادي القاهرة بنتيجة ٣ / ٢ في إطار الدور ٣٢ لبطولة الجمهورية.

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طائرة المقاولون العرب تهزم الاتحاد السكندري

ويتكون الجهاز من:

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق ومدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك
إداري كابتن/ حسام الدين محمد.

المقاولون 2008 يهزم المصري في عقر داره

واصل فريق  المقاولون مواليد 2008  تألقه بالفوز على فريق المصري بنتيجة 1-0 ، أحرز هدف الفوز مصطفى أبو الحديد  في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المصري، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.
 

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