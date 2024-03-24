طائرة المقاولون العرب تتخطى القاهرة
انتصر فريق الكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب لتحت 15 عاما على فريق نادي القاهرة بنتيجة ٣ / ٢ في إطار الدور ٣٢ لبطولة الجمهورية.
ويتكون الجهاز من:
المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق ومدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك
إداري كابتن/ حسام الدين محمد.
المقاولون 2008 يهزم المصري في عقر داره
واصل فريق المقاولون مواليد 2008 تألقه بالفوز على فريق المصري بنتيجة 1-0 ، أحرز هدف الفوز مصطفى أبو الحديد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المصري، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.