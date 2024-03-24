طائرة المقاولون العرب تتخطى القاهرة

انتصر فريق الكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب لتحت 15 عاما على فريق نادي القاهرة بنتيجة ٣ / ٢ في إطار الدور ٣٢ لبطولة الجمهورية.

ويتكون الجهاز من:

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق ومدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك

إداري كابتن/ حسام الدين محمد.

المقاولون 2008 يهزم المصري في عقر داره

واصل فريق المقاولون مواليد 2008 تألقه بالفوز على فريق المصري بنتيجة 1-0 ، أحرز هدف الفوز مصطفى أبو الحديد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب المصري، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

