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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة المقاولون العرب تهزم الاتحاد السكندري

طائرة المقاولون
طائرة المقاولون

انتصر فريق ١٥ سنة أ بنات للكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة ٣ / ٠ وذلك في إطار مباريات الدور الرئيسي لبطولة الجمهورية.

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رئيس المقاولون يهنئ فريق السباحة لذوي القدرات الخاصة

ويتكون الجهاز من:-


المدير الفني كابتن/ أحمد جوده.
مدرب الفريق كابتن/ حسام عبد الخالق.
مدير قطاع الناشئين كابتن أحمد مبارك.
إداري ك/ محمد عبد السميع.

كرة يد المقاولون العرب تفوز ببطولة ناشئات ٢٠١٠ في الدورة الرمضانية الأولى

في أولى الدورات الرمضانية 
لبطولة كرة اليد ناشئات ٢٠١٠ بنادي المقاولون والمقامة بالنادي استطاع الفريق الحصول على المركز الأول والفوز بالبطولة.

وحصل نادي النصر على المركز الثاني وذلك بقيادة :-
ك/ حازم حجاج مدرب الفريق
ك / نعمه جمعه إداري الفريق
ك/ عادل محمود رئيس الجهاز

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