أحمد حجازي يغادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهة كرواتيا ويطير إلى السعودية

وافق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن على سفر أحمد حجازي قائد المنتخب إلى السعودية مساء اليوم ، بسبب ظرف أسري طارئ ، لتواجد عائلته في السعودية .

كما تم الاتفاق بين جهاز منتخب مصر و أحمد حجازي في حالة إنتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية الانضمام لمعسكر المنتخب مساء غداً ، في إطار الاستعداد لمباراة كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

و فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب كرواتيا في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم تشكيل منتخب مصر في اللقاء كل من:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.



