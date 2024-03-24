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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم تشيلسي السابق يكشف مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

علق توني كاسكارينو، مهاجم تشيلسي السابق، على مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع الريدز خلال الموسم المقبل.

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وأكد كاسكارينو، أن تألق صلاح مع ليفربول لن يمنعه من الرحيل عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.
 

وكان اتحاد جدة السعودي قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بالدولي المصري، لكن تمسك إدارة ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب بمحمد صلاح حال دون ذلك.

تصريحات كاسكارينو

تحدث كاسكارينو عن مستقبل محمد صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "talkSPORT" البريطانية، حيث قال: “بالتأكيد ”مو" يعد لاعبًا استثنائيًا، فهو يُسجل أهدافًا مذهلة مع ليفربول، فالجماهير هنا تعشقه".
وأكمل مهاجم تشيلسي السابق تصريحاته: "لكن بالطبع لن أتفاجأ حال رحل في الصيف، لأنه يتبقى موسمًا واحدًا فقط في عقده ولأنه أحد اللاعبين المطلوبين بقوة في الكرة السعودية".

وأردف: "أظن أن جماهير ليفربول ستكون واثقة في ناديه لإيجاد البديل المناسب".
وأضاف: "لقد رأيت مستويات هارفي إليوت هذا الموسم، من المحتمل أن لا يكون بنفس مستوى محمد صلاح ولكنه يلعب بشكل جيد عندما يتم الاعتماد عليه".

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