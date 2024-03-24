زوبيميندي صفقة برشلونة المنتظرة خلال الميركانو القادم

تناولت صحيفة السبورت الكتالونية خبر يفيد بأن زوبيميندي لا يزال على رادار برشلونة بالرغم من صعوبة حسم التعاقد معه بسبب قيمة الصفقة التي تصل إلى 60 مليون يورو.

برشلونة قد ينجح في التعاقد مع زوبيميندي حال بيع عدد من لاعبيه في الصيف المقبل أو دخول بعض الأسماء على صورة صفقات تبادلية مع ريال سوسيداد .

وعلى الجانب الآخر، ووفقا لتقرير صحيفة ماركا الاسبانية فإن اسم جديد ظهر على السطح لدعم وسط برشلونة وهو لاعب نابولي الإيطالي ستانيسلاف لوبوتكا الذي تألق في مباريات نابولي الموسم الماضي وخلال مباريات دوري الأبطال هذا الموسم حيث عرض وكيل الاعب اسمه على إدارة برشلونة للتعاقد معه .

مبدئيا حاز اسم ستانيسلاف لوبوتكا على إعجاب مسؤولي البارسا الان المشكلة التي تعرقل إتمام الصفقة هي تعاقد لوبوتكا الممتد مع نادي نابولي حتى عام ٢٠٢٧ وكل التقارير تؤكد ان نابولي لن يطلب اقل من ٣٠ مليون يورو لاتمام الصفقة .

من جانبه أكدت صحيفة الماركا ان تشافي هيرنانديز أبدى إعجابه كثيرا بلوبوتاكا ووصفه بالأهم داخل فريق نابولي مشيرا انه من الاعبين الذين لا يفقدون الكرة بسهولة وينجح في إمداد زملائه بالعديد من الكرات الحاسمة .