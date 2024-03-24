الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على كافة المحافظات .

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والصحراء الغربية وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 21 12

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 22 10

نخل 19 07

كاترين 14 04

الطور 22 13

طابا 19 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 10

السلوم 19 09

سيوة 22 07

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 31 18

حلايب 28 19

أبورماد 28 19

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 11

قنا 24 13

الأقصر 26 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 30 15