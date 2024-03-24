حسام حسن يعقد مؤتمرًا صحفيًا عن مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة منتخب كرواتيا في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر.. تنطلق وقائع المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وقرر مسئولو الشركة المنظمة لبطولة كأس العاصمة، إقامة المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الأحد، نظرًا لخوض منتخب مصر مرانه، اليوم، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الذي يستضيف المباراة النهائية أمام منتخب كرواتيا، خصوصًا أن الأخير سيتدرب على نفس الملعب غدًا الإثنين.



يخوض منتخب مصر مرانه اليوم الأحد، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمديره الفني حسام حسن.

كرواتيا في نهائي كأس العاصمة:

حقق منتخب كرواتيا الفوز بركلات الترجيح على نظيره منتخب تونس، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العاصمة.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة كرواتيا وتونس بالتعادل السلبي دون أهداف، ليخوض الفريقان ركلات ترجيح ويحسمها المنتخب الكرواتي بنتيجة 6_5.

بهذه النتيجة تصعد كرواتيا لمواجهة منتخب مصر في المباراة النهائية من البطولة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من شهر مارس جاري.

بينما سيلتقي منتخب تونس نظيره منتخب نيوزيلندا لتحديد صاحب المركز الثالث من البطولة التي تحتضنها مصر.