تصحيح خرافة شائعة عن الخبز

نفت طبيبة خرافة شائعة عن الخبز تزعم أن الإمتناع عن تناوله يساعد على إنقاص الوزن.

خرافة عن الخبز

ووفقا لما ذكره موقع "هيلث شوت"، من الأفضل لإنقاص الوزن، التخلي عن تناول المنتجات السكرية والمعجنات، لاحتوائها على الدقيق، ونسبة عالية من الدهون.

كما أن الخبز الطازج لا يضر بمعدة الشخص السليم، كما يعتقد الكثيرون، لافتة أن الخبز المقرمش ليس أكثر صحة من الخبز العادي، كما يعتقد البعض.

وفي حال يرغب الشخص في تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها وفقدان الوزن، فقد لا يحسب بشكل صحيح الكمية ويرتكب خطأ، لأن الخبز المقرمش، يحتوي على العديد من المكونات الإضافية، مثل نكهات مختلفة، والسكر، ما يجعله غير صحي لرشاقة الجسم.

ولا يمكن اعتبار الخبز الأسمر صحيا أكثر من الخبز الأبيض، لأن الأمر في النهاية يرجع إلى نوع الدقيق المستخدم في صنعه.