الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تصحيح خرافة شائعة عن الخبز

الخبز
الخبز

نفت طبيبة خرافة شائعة عن الخبز تزعم أن الإمتناع عن تناوله يساعد على إنقاص الوزن.

txt

طرق طبيعية لإنقاص الوزن وتحسين الهضم فى شهر رمضان

خرافة عن الخبز

ووفقا لما ذكره موقع "هيلث شوت"، من الأفضل لإنقاص الوزن، التخلي عن تناول المنتجات السكرية والمعجنات، لاحتوائها على الدقيق، ونسبة عالية من الدهون.

كما أن الخبز الطازج لا يضر بمعدة الشخص السليم، كما يعتقد الكثيرون، لافتة أن الخبز المقرمش ليس أكثر صحة من الخبز العادي، كما يعتقد البعض.

وفي حال يرغب الشخص في تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها وفقدان الوزن، فقد لا يحسب بشكل صحيح الكمية ويرتكب خطأ، لأن الخبز المقرمش، يحتوي على العديد من المكونات الإضافية، مثل نكهات مختلفة، والسكر، ما يجعله غير صحي لرشاقة الجسم.

ولا يمكن اعتبار الخبز الأسمر صحيا أكثر من الخبز الأبيض، لأن الأمر في النهاية يرجع إلى نوع الدقيق المستخدم في صنعه.

الجريدة الورقية