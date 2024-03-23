أفضل 3 فواكه تحميك من تخمة بعد الفطار في رمضان

قد يستغنى الكثير من الأشخاص عن تناول الفواكه في رمضان ويستبدلونها بالحلويات الشرقية والغربي مثل الكنافة والقطايف، ما يفقد الجسم عناصر غذائية مهمة ، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي تعزز من النشاط والقوة وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد ساعات الصيام الطويلة، وتحسن المزاج وتمنع الشعور بالخمول.

فواكه مفيدة في رمضان

ووفقًا لما نشره موقع love from yours قد تساعد بعض الفواكه حينما نتناولها بعد وجبة الإفطار في رمضان، على تعزيز النشاط والطاقة والقوة وعدم الرغبة في النوم.

فواكه مفيدة في رمضان

وفيما يلي نستعرض أبرز الفواكه التي ينصح بتناولها ف رمضان..

1- البرتقال

لطيف على المعدة كما يعزز من النشاط والطاقة لاحتوائه على فيتامين سي المعزز للمناعة، بالاضافة الى انه مضاد للالتهابات ومضاد للتأكسد

2- الفراولة

تخلص الجسم من السموم، وتحسن من عملية الهضم كما أنها تقلل حدة الإصابة بالالتهابات، وتعزز من تنشيط الدورة الدموية.

3- التفاح

يحتوي على مضادات التأكسد وخفيف على المعدة، كما يمد بالسكريات المفيدة المعتدلة.