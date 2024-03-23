علاقة خل التفاح بتسوس الأسنان

كان يستخدم خل التفاح للحفاظ على الوزن، وضبط مستوى السكر والدهون في الدم، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية تؤكد صحة استخدامه لهذه الأغراض الطبية.

في الوقت نفسه، يحذر الأطباء من مخاطر الإفراط في استخدامه مشيرين إلى أضراره التي يسببها للجسم وفيما يلي أبرزها:

تلف الجلد

قد يضر خل التفاح بجلدك وحلقك، ففي وقت سابق أدى إلى إصابة فتاة بحرق كيميائي بعد استخدامه "كعلاج" لإزالة "الشامات" غير المرغوب فيها، بالاضافة الى ان حمض الأسيتيك الموجود فيه يسبب حروق الحلق.

تسوس الأسنان

يحتوي خل التفاح على حمضي الماليك والأسيتيك، حيث يتراوح متوسط درجة الحموضة بين 2.5 و3.0، ما قد يضعف مينا الأسنان، ما يسبب تسوسها، وتورم أو حروق داخل الفم.

صعوبة في الهضم

قد يعاني البعض من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح. لذا، ينصح بعدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ.