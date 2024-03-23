82 شركة سمسرة على باب حماية المستثمر لطلب دعم جهاز «SMS»

3 آلاف دولار قيمة الجهاز

أرسلت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية خطابا إلى صندوق حماية المستثمر تطلب دعما ماديا لكافة شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة تسجيل، وإرسال رسائل للعملاء «SMS».

أصدرت الرقابة المالية مؤخرا كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، حيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن.

قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشركات التى لا تمتلك أجهزة تسجيل وإرسال رسائل تصل إلى 82 شركة سمسرة.

أضاف «عبدالعزيز» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الشركات كانت تقوم بإرسال الرسائل للعملاء عبر شركات الاتصالات، إلا أنه بعد قرار الرقابة المالية يستوجب على هذه الشركات شراء أجهزة حديثة تصل تكلفة الجهاز إلى 3 آلاف دولار.

أشار «عبدالعزيز» إلى أنه تم التواصل مع المورد الرئيسى الذى بصدد الاتفاق مع الصندوق ليكون الاتفاق جماعيا بين الشركات والصندوق، طالبت الشركات المتضررة تحمل الصندوق التكلفة نيابة عن الشركات، إما بسداد المبالغ المستحقة مباشرة للشركات أو التعاقد مع الشركة المتخصصة نيابة عن الشركات، صندوق حماية المستثمر يهدف إلى تأمين وتعويض المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.