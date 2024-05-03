بالكاجوال المثير| ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها في أحدث ظهور

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتظهر بلوك شبابي كاجوال، وعلقت علي الصورة بـ "soon"، ليخمن جمهورها العمل الجديد التي ستؤديه.

الفنانة ياسمين عبد العزيز

وبدت ياسمين عبد العزيز بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية توب أبيض مجسم، ونسقت عليه سويت شيرت باللون الأزرق السماوي ومطبوع عليه بحروف باللون الأبيض، مما عكس أنوثتها وجمالها.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي اللامعة، وزينته بقبعة كاجوال زرقاء مطبوع عليها بحروف باللون الأبيض؛ لتتناغم مع ملابسها وتعكس أناقتها، كما تزينت بأقراط باللون البيبي بلو.





ووضعت ياسمين عبد العزيز مكياج ناعم مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجان البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرته وملابسه.





ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة تخطت الـ180 ألف جنيه في "صاحبة السعادة"

وفي سياق متصل، تداولت بعض اللقطات من حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، والتي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc يوم الاثنين والثلاثاء.





ولفتت الأنظار الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة تميزت بنقشة التايجر، مرتدية بنطال فضفاض باللون البني مع البيج، ونسقت عليه شيميز محدد الخصر بحزام رفيع، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.





وكانت الإطلالة من توقيع دار الأزياء العالمية " dolcegabbana"، وبلغ سعر البنطلون 1745دولار والشيميز 2145 دولار، أي ما يعادل 186000 جنيه مصري.





وتزينت ياسمين عبد العزيز بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت عقد شكل الثعبان، وخواتم رقيقة في اليدين، بالإضافة لأقراط دائرية تتدلى من أذنيها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وتركت غرتها على جانبي وجهها؛ لتضيف لمسة أنثوية جذابة.

ووضعت ياسمين عبد العزيز مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين باللون البني المدمج مع البيج، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الجذابة.