قررت الدائرة الثالثة إرهاب ، بمحكمة جنايات أمن الدولة ،تأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها في المقطم، إلى جلسة 20 مايو المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

20 مايو..محاكمة 35 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها في المقطم

كانت النيابة أحالت القضية المقيدة برقم 1677 جنايات المقطم وتحمل رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدولة الى محكمة الجنايات وجاء في نص أمر الإحالة تولى المتهم الأول وأسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ونص إلى أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما اشتركوا جميعا في جريمة تمويل الإرهاب لغرض ارتكاب جرائم تمس الأمن القومى، ومن بين الاتهامات المنسوبة اليهم غسل الأموال عن طريق شركات دعاية بهدف تمويل العمليات الإرهابية.

السجن عامين لـ 4 متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيل عصابي بالسجن عامين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس

وأحالت النيابة 4 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة عين شمس بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وانتقلت مباحث عين شمس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

تم ضبط المتهمين، المقيمون بمكان البلاغ، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدى غرف العقار، كما تم العثور على أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، إلى أن تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.