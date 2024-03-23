طبيب يُزهق روح زوجته والعدالة تكشف خطته الشريرة ‏

دبر طبيب لامع خطة خبيثة لإزهاق روح زوجته، خانه ذكاؤه وظن في نفسه أنه قادر على تضليل العدالة، ولكن خاب آمله بعد أن انكشفت حيلته الخائبة.

وصل الزوجان لمرحلة استحالت بعدها العِشرة، وبدلاً من أن تفترق المسارات بشكلٍ ودي يحفظ للكل كرامته، اختار الزوج أكثر الحلول مأساوية وصنع خريفاً قاتماً لعائلته.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المحكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قضت بمُعاقبة طبيب الخصوبة إيريك سكوت سيلز – 58 سنة بالسجن لمدة 15 سنة.

وجاء ذلك بعد أن حاول تضليل العدالة ببعثرة محتويات مسرح الجريمة لتتوافق مع روايته عن سبب وفاة زوجته سوزان سيلز – 45 سنة في 2016.

وأشار التقرير إلى أن الجاني اتصل بالنجدة يوم 13 نوفبمر 2016، وادعى أنه استيقظ من نومه ليجد سوزان وقد فارقت الحياة بعد سقوطها من سلالم الدرج في بيتهما.

بصمة الدماء تُثبت جريمة إزهاق الروح

وتوصلت جهة الإدعاء لحقيقة الواقعة بعد أن أبصر المُحققون آثار لبقع دماء على جدار غرفة النوم التي كانت ترقد فيها الضحية.

وعثرت السلطات أيضاً على كتلة من شعر المجني عليها لتؤكد كل تلك القرائن على وجود صراع جسدي عنيف بين الطرفين أودى إلى إزهاق روح المجني عليها خنقاً.

المُثير في الأمر أن الضحية لم تكن فقط حبيبة الجاني وأم أبنيه التوأم بل كانت شريكته في عيادة تختص في علم الوراثة المتقدم والخصوبة، وكانت سوزان الضحية هي المؤسسة، فيما كان الجاني هو المدير الطبي للمركز.

المجني عليها

سبب الجريمة

ويؤكد المُقربون من الزوجين أن علاقتهما في الرمق الأخير من حياة المجني عليها لم تكن على ما يُرام، وكانا دائمي الخلاف.

ونقلت تقارير محلية نص رسالة بين المجني عليها والجاني قبيل إزهاق روحها كانت تقول فيها :"لن أكون حُرة أبداً، أنت تقتلني..ألا ترى ذلك؟.. أنا أريد الخلاص".

وتصاعد النزاع بينهما على خلفية صورة نشرته الراحلة بملابسٍ مكشوفة عبر الإنترنت، وذلك بعد أن خسرت أحد الرهانات.