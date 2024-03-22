إمام عاشور: " لو عاد بي الزمن سأنتقل للأهلي مرة أخرى "

أكد إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر أنه اتخذ قرار انتقاله إلى القلعة الحمراء قادمًا من الزمالك عن اقتناع، وأنه إذا عاد به الزمن سيقرر الانتقال إلى الأهلي مرة أخرى.

وقال عاشور في تصريحاته خلال برنامج المقالب الرمضاني "رامز جاب من الأخر" مع الفنان رامز جلال: " إذا عاد بي الزمن سأنتقل للأهلي مرة أخرى ".

ورد أحمد حسام ميدو على إمام عاشور أنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص القطبين ولم يحب نادي الزمالك أكثر من الأهلي، وهذا ما حدث مع التوأم حسام وإبراهيم حسن ".

ووجه رامز جلال سؤال إلى إمام عاشور قائلًا: " السنة اللي فاتت قولتلك أنت مضيت للأهلي، قولتلي لا وكذبت عليا لية؟.. وأجاب إمام عاشور: " علشان الموضوع يعدي".

وأكد إمام عاشور أنه عندما قال "هجاص" كان يقصد بها رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق.