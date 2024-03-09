رضا عبدالعال: أفشة يستحق لقب رجل المباراة وليس إمام عاشور

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية أن محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي يستحق لقب رجل المباراة أمام فريق الزمالك في نهائي كأس مصر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن إمام عاشور لم يقدم الأداء المنتظر في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك قبل أن يسجل الهدف في شباك محمد عواد "

وتابع:"أفشة يستحق لقب رجل المباراة وليس إمام عاشور لأنه كان نقطة تحول كبيرة في أداء النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر ".

حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.