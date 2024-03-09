رضا عبد العال: هدف إمام عاشور "تسلل" واضح

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن هدف إمام عاشور لاعب فريق الأهلي في شباك محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك من تسلل واضح.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الحكم البرازيلي أخطأ في احتساب هدف إمام عاشور في مرمى الزمالك لأنه من تسلل واضح وكان إلغاء الهدف كما كان القرار في البداية من حكم المباراة ".

وتابع:" حكم مباراة الأهلي والزمالك لم يكن على مستوى حدث مهم مثل بطولة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية ".

حقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.